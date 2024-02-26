فلسطين.. 4 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على منزل في حي النصر برفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسقوط 4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، على منزلًا لعائلة أبو العين في حي النصر برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأمس الأحد، استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين على الطريق الساحلي غرب غزة، فقصفت المدفعية الإسرائيلية والمسيرات على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب قطاع غزة.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على منزلًا في حي الزيتون، نتج عن تلك الغارة، استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة عدد كبير، ولم تتمكن سيارات الاسعاف من نقلهم جميعًا إلى المستشفيات بسبب استهداف الاحتلال لأي مواطن يتحرك في المكان.