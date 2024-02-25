البحيرة.. افتتاح معرضين لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة بشبراخيت.. صور

افتتح اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، معرضين لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلاً رمضان" بمركز شبراخيت، وذلك بحضور اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت ومجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

ونظم المعرضان بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

حيث تفقد السكرتير العام أجنحة المعرض التى تضم عدد (11) جناح لعرض مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد السكرتير العام أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.