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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

قطعت شريانها وقفزت من الطابق الثالث.. "هدير" تحاول إنهاء حياتها بالطالبية

تعبيرية
تعبيرية
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أقدمت ربة منزل في عقدها الرابع على محاولة إنهاء حياتها بقطع شريان يدها ثم القفز من الطابق الثالث من عقار يقطن بها شقيقها بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "هدير م" 33 سنة، مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وقطع باليد، أصل إقامتها بدائرة قسم شرطة الأهرام وادعاء محاولة انتحار داخل عقار يقطن به شقيقها بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحـــص وبالتقابل مع شقيقها أفاد بأنها على خلافات مع زوجها وتقيم بشقته الكائنة بدائرة القسم، وخلال ذلك قامت بمحاولة قطع شريان يدها ثم القفز من الطابق الثالث لمرورها بحالة نفسية سيئة عقب خلافاتها مع زوجها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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