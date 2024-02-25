الدوري الفرنسي.. لانس يهاجم موناكو بإيلي واهي

أعلن فرانك هايس المدير الفنى لفريق لانس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره موناكو، وذلك بعد قليل على ملعب "بوليرت ديليليس"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق لانس كالتالى:

حراسة المرمى: بريس سامبا.

خط الدفاع: جوناثان غراديت، كيفين دانسو، فاكوندو ميدينا.

خط الوسط: روبين أغويلار، أندي ضيوف، نامبليس ميندي، جوهانر شافيز، أدريان توماسون، دافيد كوستا.

خط الهجوم: إيلي واهي.



ويحتل فريق لانس المركز السادس برصيد 36 نقطة، بينما يقع فريق موناكو فى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.