"الزراعة" تفتتح معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 50%

تفتتح وزارة الزراعة، نهاية الشهر الجاري، معرضا لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تبدأ من 30 % إلى 50% تحت شعار "على حب مصر نلتقي"، في أرض المعارض التابعة للزراعات المحمية والواقعة بمنطقة الدقي والمهندسين وخلف البنك الزراعي المصري أمام نادي الصيد .

ويتكون المعرض من اكثر من 60 عارض لعرض اكثر من 220 سلعة غذائية يحتاجها المواطن ، لينتهي المعرض مع انتهاء شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أن السلع والمنتجات تأتي ملبيه لكافه احتياجات ومتطلبات الاسره المصريه كما تأتي الاسعار ملبيه ايضا ومتمشيه مع جميع المواطنين حيث تبلغ نسبه التخفيض 20‎%‎ وفي بعض السلع 30 ‎%‎ لتصل في سلع اخري الي 50‎%‎ .

وأوضح صالح في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن تلك التخفيضات ترجع لعدم وجود حلقات تسويقية، مؤكدا أن الوزارة مستمره في زياده عدد المنافذ الثابته لتصل مع منتصف 2024 الي 300 منفذ وكذلك زياده المنافذ المتحركه والمعارض، حيث أن الوزارة تعمل منذ 3 سنوات بمنظومة المنافذ المتكاملة حيث إنها لديها 274 منفذ توزيع ثابتا للسلع، وموجودة في منافذ وزارة الزراعة، الطب البيطري، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 33 مركزا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين تنتشر في الشوارع الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع المحافظين.

وأكد صالح، أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ 220 سلعة، لافتًا إلى أن كل السلع بمنافذ الوزارة تقل عن مثيلتها من حيث السعر بما يتراوح بين 20% إلى 30% و50% في بعض السلع، كما أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضخ كميات إضافية يوميا، بحيث تكون بجودة عالية، مشيرا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بالعمل علي زياده التغطية لخدمة جميع المراكز والمحافظات.