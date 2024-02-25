فى عيد ميلاده.. سر 365 يوما يعتبرهم آسر ياسين الأهم في حياته

يحتفل اليوم الفنان اسر ياسين بحلول ذكرى ميلاده، والتى توافق 25 فبراير، وقدم الفنان اسر ياسين مسيرة فنية كبيره خلال مشوار فنى سينمائي درامي..

دراسة الهندسة وسر ال 365 يوم



درس الفنان اسر ياسين الهندسه الميكانيكيه، ولكنه شارك من خلال المسرح بعدد من الأعمال البسيطة، والتى أكسبته شغف كبير تجاه الفن، وبعد التخرج حاول أن يدخل المجال الفنى وكان يسعي طوال الوقت، إلى أن وضع لنفسه مهله زمنية لمدة عام، وإن لم ينال الفرصة سيكون المهندس اسر ياسين هو الطريق الآخر، ولكنه قبل نهاية العام كان هناك المشاركات الدرامية والتى وضعته على الطريق إلى عالم الفن وسحر السينما.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان اسر ياسين العديد من الأعمال الفنية الناجحة بين الدراما والسينما، وتعد أبرز أعماله فيلم "الوعد، والجزيرة، ورسائل البحر، وبيبو وبشير، وأسوار القمر، وشماريخ" ، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "نمره اتنين، وفى كل اسبوع يوم جمعة، وسوتس بالعربى، و١٠٠ وش، والكتيبه ١٠١".