أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 409 آلاف و820 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 409 آلاف و10 جنود، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعدما تم تسجيل مقتل 810 من الجنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و542 دبابة و12 ألفا و441 من المركبات المدرعة و9 آلاف و981 من النظم المدفعية و999 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و684 من أنظمة الدفاع الجوي و340 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا عن 1578 من المعدات الخاصة و7 آلاف و681 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و11 من المركبات وخزانات الوقود".