الأشعة تحدد مدة غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي

يخصع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحوصات طبية اليوم الأحد، لتحديد مدة غيابه عن الفريق بغد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال افريقيا.

وأثبتت الأشعة الأولية التي خضع لها ياسر إبراهيم إصابته بشد في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية إن ياسر إبراهيم مصاب بمزق في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة لا تقل عن شهر، مشددًا على أن اللاعب سيخضع لفحص طبي اليوم الأحد.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة في العضلة الخلفية، ولم يستطع إكمال مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني وخرج بديلًا.



