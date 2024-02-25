سلامة الغذاء: إدراج 3 مصانع بالقائمة البيضاء الأسبوع الماضي والموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 8 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 17 – 23 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 97 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 3 مصانع بالقائمة المعتمدة للهيئة.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 75 زيارة، وتم تسجيل 6 منشآت بالهيئة، وأصدرت الإدارة 3369 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1755 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5655 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 1574 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 575 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 46 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 62 صنف بنحو 85 ألف طن.



وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 77 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 13 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 94 ألف طن.



ومثلت السعودية والسودان وأسبانيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1005 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 930 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 870 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1660 رسالة بنحو 350 ألف طن لعدد 582 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 142 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، استراليا، اندونيسيا وبلغاريا.



وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 494 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 318 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 65 منتج و14 شركة، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 575 منتج جديد، وأصدرت 16 شهادة بيع حر.



وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1558 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 1109 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 126 عينة منتجات الأغذية الخاصة.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي الجيزة والقليوبية،



كما تم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة الإسكندرية، و2 هنجر بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 20 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 14 شكوى وجاري فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 653 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج،

أكتوبر، العاشر من رمضان والشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.