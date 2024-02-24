صور.. محافظ الجيزة يشهد احتفالية النصف من شعبان بمسجد المغفرة

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان التي أقامتها مديرية الأوقاف بالجيزة بمسجد المغفرة بحى العجوزة.

قدم اللواء أحمد راشد التهنئة إلى الشعب المصري بشكل عام وأبناء محافظة الجيزة وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة والتي تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس داعياً المواطنين إلى تحويل تلك النفحات الإيمانية نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

بدأت الاحتفالية بتلاوة مباركة للقرآن الكريم ثم ألقى الشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها أعقبها تقديم ابتهالات تواشيح لصغار المنشدين.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والشيخ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورؤساء أجهزة التفتيش والمتابعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وممثلي مديرية الأوقاف .