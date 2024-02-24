مانشستر سيتي يقلص الفارق مع ليفربول بفوز صعب على بورنموث

حقق فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، فوزًا صعبًا على مضيفه بورنموث بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم السيتي على أصحاب الأرض بهدف سجله فيل فودين في الدقيقة 24، بعد متابعة جيدة لكرة النرويجي إيرلينج هالاند، التي ارتدت من حارس المنافس.

وحافظ مان سيتي على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليفوز بهذا الهدف، ويقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بعد خوض كل منهما 26 جولة حتى الآن.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة، ليحتل مركز الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان مانشستر سيتي، دخل اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيز - ماتيو كوفاسيتش.

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فيل فودين.