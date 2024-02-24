افتتاح منافسات البطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول بالقاهرة

افتتحت منذ قليل منافسات النسخة الأولى من البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول، والتي تستضيفها مصر بملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، بتنظيم الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهد حفل افتتاح البطولة مجموعة من العروض الفنية لمجموعة من الأطفال بطلات الجمباز ، وتضمن الحفل عرضا للفنون الشعبية والتنورة، بالإضافة إلى فقرة غنائية قدمها المطرب الصاعد عمر عبد الوهاب ، والذي قدم مجموعة من الأغاني الوطنية.

حضر الحفل مجموعة من الشخصيات العامة في مقدمتهم أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري والعربي للميني فوتبول، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والوزير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق ، أحمد دنش رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني للميني فوتبول، واللواء طارق عبد الله رئيس نادي ايروسبورت، واللواء محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق.

كما حضر محمد بن عبدالله رئيس الاتحاد التونسي للميني فوتبول ، ومفتاح عنيبة رئيس الاتحاد الليبي للميني فوتبول، وسيد نصر محافظ كفر الشيخ الأسبق ، فاطمة التابعي، علي الفقي عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول والفنان مجدي كامل.

وعقب الحفل انطلقت مباراة الافتتاح بين مصر والصومال.