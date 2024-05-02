موسكو: روسيا لم تشارك في مؤتمر صندوق النقد الدولي بسبب الولايات المتحدة

أكد أليكسي موزين، المدير التنفيذي لروسيا في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس أن رئيسا وفد وزارة المالية وبنك روسيا لم يحضرا الاجتماعات الوزارية الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بسبب ضعف أداء الولايات المتحدة في إصدار التأشيرات.

وأضاف موزين، أنه كان من المفترض أن يحضر الحدث نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبسكوف والنائب الأول لرئيس بنك روسيا فلاديمير تشيستيوخين بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وأوضح "لقد تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات، بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض أن يأتي معهم موظفو هذه الإدارات”، وفي إطار زمني مقبول، أصدرت الولايات المتحدة تأشيرات فقط للموظفين المبتدئين في بنك روسيا.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن الولايات المتحدة عطلت مشاركة الممثل الروسي في الدورة الـ46 للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.