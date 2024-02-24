التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بايرن ميونخ ولايبزيج

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

شهد اللقاء، استحواذ كبير من لاعبي البايرن على الكرة، ولكن لم تنجح محاولاتهم التهديفية في هز شباك الضيوف.

كانت كرة الدولي الإنجليزي هاري كين أبرز الفرص التهديفية للبافاري، وذلك في الدقيقة الخامسة بعد اصطدامها بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

ويسعى بايرن ميونخ لحصد الثلاث نقاط من ضيفه اليوم، لمواصلة اللحاق بمتصدر البوندسليجا باير ليفركوزن.

يحتل فريق بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، بفارق 11 نقطة عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، بينما يأتي لايبزيج في المركز الخامس وفي رصيده 40 نقطة.