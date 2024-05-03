الولايات المتحدة تثمن دور بولندا "القيادي" في الناتو ودعمها الملتزم والمتعدد الأوجه لأوكرانيا

ثمنت الولايات المتحدة، دور بولندا القيادي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ودعمها الملتزم والمتعدد الأوجه لأوكرانيا وتفانيها في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور في بولندا - إن "احتضان بولندا لأكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا؛ سيكون بمثابة شهادة دائمة على لطف وكرم الشعب البولندي".

وأضاف: "عندما اعتمدت بولندا أول دستور حديث في أوروبا، قبل 233 عاما، كانت الصداقة بين شعبينا راسخة بالفعل".

وتابع بلينكن: نحتفل أيضا في هذا العام، بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانضمام بولندا إلى حلف شمال الأطلسي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد احتفل بهذه المناسبة التاريخية عندما التقى نظيره أندريه دودا ورئيس الوزراء دونالد توسك في البيت الأبيض يوم 12 مارس الماضي، للتأكيد على التزام البلدين الصارم تجاه حلف شمال الأطلسي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه في غضون خمسة وعشرين عامًا، تطورت بولندا من دولة تتطلع إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى دولة تُظهِر قيادة قوية على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي، مما يساعد في رسم المسار للسنوات الخمس والسبعين المقبلة للحلف.