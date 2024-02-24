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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. تعرف على تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لايبزيج، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، نظيره لايبزيج على ملعب أليانز أرينا، في مباراة تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم البافاري أمام لايبزيج، وذلك بمعاونة ليروى ساني وجمال موسيالا وتوماس مولر.

ويسعى البايرن لحصد الثلاث نقاط من ضيفه اليوم، لمواصلة اللحاق بمتصدر البوندسليجا باير ليفركوزن.

ويحتل فريق بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، بفارق 11 نقطة عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، بينما يأتي لايبزيج في المركز الخامس وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج

حراسة المرمى: مانويل نوير 

خط الدفاع: جوشوا كيميش - ماتياس دي ليخت - إيريك داير - رافائيل جوريرو

خط الوسط: بافلوفيتش - ليون جورتسيكا - توماس مولر 

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - جمال موسيالا.

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