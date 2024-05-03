بسبب الفيضانات.. الرئيس الكيني يأمر بإرجاء إعادة فتح المدارس لحين إشعار آخر

أمر الرئيس الكيني، وليام روتو، بإرجاء إعادة فتح المدارس لحين إشعار آخر بعدما تسببت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في مصرع أكثر من مائتي شخص.

وقال روتو في خطاب حالة الأمة الذي ألقاه اليوم الجمعة، ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقتطفات منه "تقارير الأرصاد الجوية ترسم صورة قاتمة"، في إشارة إلى قرب وصول إعصار "هيدايا" إلى السواحل الكينية خلال الأيام المقبلة، والذي من المتوقع أن يكون مصحوبا برياح عاتية ويتسبب في هطول أمطار غزيرة.

وقد لقى نحو 210 أشخاص مصرعهم في كينيا بسبب ظروف الطقس السيء؛ بينما بات 90 شخصا في عداد المفقودين، مما يزيد المخاوف من إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى.

جدير بالذكر أن أجزاء واسعة من شرق أفريقيا شهدت هطولا غزيرا للأمطار؛ مما أدى إلى وقوع فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في تدمير المحاصيل الزراعية وغرق منازل ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص.