الليلة.. آمال ماهر فى حفل إستثنائي في حضرة الجمهور السعودي

تحيي اليوم النجمة المصرية آمال ماهر حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة جدة، وتقدم باقة من أميز أغانيها للجمهور.

الحفل الأول للمطربة آمال ماهر بالمملكة

يعد هذا الحفل هو الأول للمطربة المصرية آمال ماهر على أرض المملكة العربية السعودية، بعد طول إنتظار من قبل الطرفين للقاء الفني الأول لهم، خاصةً بعد الطفرات الفنية التى تعيشها المملكة العربية السعوديه خلال السنوات الأخيرة.

تفاعل الجمهور السعودي بشكل كبير على حفل المطربة المصرية آمال ماهر، وإنهالت تعليقات المتابعين ورواد السوشيال ميديا بالحفاوة على الحفل، واعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاذ كل التذاكر المطروحه، قبل بداية الحفل اليوم.

وسيتم بث الحفل مباشرة على منصات عديدة لتشمل أوسع متابعة ممكنه، مما يضمن وصول حفل المطربة آمال ماهر إلى كل الجمهور حول العالم.

يقام الحفل رفقة أوركسترا موسيقية مكونة من 100 عازف، بقيادة الموسيقار الشهير وليد فايد، وهو ما يساهم فى خروج الحفل بشكل مميز للجمهور والحاضرين.

يشار أن المطربة آمال ماهر تعيش حالة من النشاط الفني، خاصةً بعد نجاح حفلها الأخير منذ أيام قليلة، بمنطقة التجمع الخامس وعلى مدار أكثر ساعتين قدمت مجموعة من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور الحاضر فى الحفل.