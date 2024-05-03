نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور الصين والفلبين الاثنين المقبل لبحث العلاقات الثنائية

يتوجه نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الإدارة والموارد، ريتشارد فيرما، إلى جمهورية الصين الشعبية والفلبين يوم الإثنين المقبل ولمدة خمسة أيام لبحث القضايا الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة أنه خلال زياته الصين، سيقوم فيرما بزيارة سفارة الولايات المتحدة في بكين والقنصليات العامة الأمريكية في شنيانج وشانغهاي وقوانجتشو لشكر الموظفين والتأكد من أن فرقهم لديها المعدات والمرافق المناسبة لخدمة المصالح الأمريكية بشكل أكثر فعالية.

كما سيجتمع نائب الوزير أيضًا مع أعضاء مجتمع الأعمال الأمريكي في شنغهاي للدعوة إلى توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأمريكية العاملة في الصين.

وفي الفلبين، سيجتمع فيرما مع كبار المسؤولين الحكوميين للبناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي السنوي بين الولايات المتحدة والفلبين في الفترة من 22 إلى 23 أبريل، وهو الاجتماع الثنائي بين رئيسي البلدين وقمة القادة الثلاثية (الولايات المتحدة والفلبين واليابان) في 11 أبريل، والاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة والفلبين 3+3 في 12 أبريل.