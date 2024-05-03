أوقاف القليوبية تعلن ختام أنشطة القافلة الدعوية الكبرى

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، اختتام أنشطة القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، والتي انطلقت بمسجد الزيات بالقلج بمركز الخانكة، والتابع لأوقاف الخصوص۔

وتابع: تضمنت فعاليات القافلة المقرأة القرآنية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة وقراءة سورة الكهف، ثم مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف في بيان أنه أتبع ذلك حلقة إيمانية للدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ البلاد والعباد ويرفع الكرب عن المكروبين، مشيرا أن الفعاليات تناولت درس للواعظات المتطوعات بأوقاف القليوبية تهاني عنانى وفاطمة الجيوشي، وآية خفاجة حيث لقاء السيدات بمنطقة القلج للإستماع لدروس العلم والإجابة عن التساؤلات والفتاوى الدينية.

وأوضح أن الفعاليات تناولت موضوع قيمة العمل وضرورة إتقان العامل والصانع لعمله والأمانة فيه ثم الفعالية الكبرى بالمنطقة وهي لقاء الجمعة للأطفال بحضور الدكتورة هدى حميد مسؤول ملف الطفل بوزارة الأوقاف ورحمة محجوب فنانة العرائس بحضور 500 طفل هذه الفعالية بهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال والحفاظ عليهم من التيارات المنحرفة والمتطرفة.



كما شهدت الفعاليات انعقاد مقرأة الجمهور بحضور جميع رواد المسجد ودوما أوقاف القليوبية۔



ختام أنشطة القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية

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