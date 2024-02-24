مصرع شخصين في حادث انقلاب "موتسيكل" بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما فى انقلاب دراجة نارية موتسيكل بطريق ابشواي الفيوم السياحي عند مدخل الملاحات حيث سقطا أسفل عجلات سيارة نقل بدائرة مركز أبشواي، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب دراجة نارية أسفل عجلات سيارة نقل بالطريق السياحي باتجاه مدينة ابشواي، ووجود مصابين.

علي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة كل من " عبد الرحمن عبد العظيم 15 عاما، وعبدالرحمن سعد ميزار 24 عاما. نتيجة انقلاب دراجة نارية موتسيكل أسفل عجلات سيارة نقل بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق الدراجه وفقدانه السيطره عليها فانقلب أسفل عجلات السيارات، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفين لذويهم فور الإنتهاء من إستخراج تصريح الدفن.