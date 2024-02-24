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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بالمسجد الأحمدي

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقب صلاة المغرب، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، بحضور  العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية  ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية  ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ محمد السعيد ثم ألقى الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف كلمة أوضح فيها فضل هذه الليلة حيث قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -  " أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن" داعياً الجميع بالعفو والصفح حتى يتقبل المولى -عز وجل- منا صالح الأعمال، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية للشيخ محمد جاد .

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، قيادة وشعباً من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على الجميع.

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الابتهالات الدينية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية النصف من شعبان تلاوة قرآنية رؤساء المراكز والمدن