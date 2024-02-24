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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كندا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون أمني وتخصيص 3 مليارات دولار كندي لكييف

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اتفاقية تعاون أمني بين البلدين والتي بموجبها ستخصص كندا أكثر من 3 مليارات دولار كندي كمساعدات مالية ودفاعية كلية للعام الجاري لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي في تغريدة على منصة إكس: "من المؤكد أن أوكرانيا أقوى الآن مما كانت عليه قبل عامين.. لقد وقعنا اليوم على اتفاقية أمنية أخرى، مما يعزز موقف شعبنا، وخاصة جنودنا.. وهذا قرار قوي وجاء في الوقت المناسب ومن شأنه أن يعزز قدرتنا على الصمود بشكل كبير".
وعبر زيلينسكي عن امتنانه لترودو وجميع الكنديين حيث قال: "لقد وقفت إلى جانب أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب الشاملة.. وهو أمر قيم جدا بالنسبة لنا".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي مساعدات مالية أوكرانيا كندا