"صور" فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة سوبر سبورت غدًا بالكونفدرالية

خاض فريق مودرن فيوتشر عصر اليوم السبت تدريبه الأساسي والأخير بجنوب أفريقيا تحت قيادة تامر مصطفى المدير الفني للفريق على ملعب بيتر موكابا استعدادًا لمواجهة فريق سوبر سبورت غدًا الأحد بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد المران حماس وإصرارا كبيرا من كل اللاعبين، وتعهد الجميع ببذل قصارى الجهد بمواجهة الغد من أجل حسم التأهل للدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب افريقي بلقاء الذهاب بمصر بهدف نظيف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد ٧ نقاط بينما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الأول برصيد ١٠ نقاط، ويأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي بالمركزين الثالث والرابع برصيد ٣ نقاط لكل منهما.

ويملك تامر مصطفي المدير الفني وجهازه المعاون خبرات كبيرة تؤهلهم لقيادة الفريق لمواصلة المشوار الأفريقي بنجاح.