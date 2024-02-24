برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الدول العربية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، العلاقات المصرية الإماراتية تُمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين الدول العربية.

وأوضح عابد أن مشروع رأس الحكمة يؤكد عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين مصر والإمارات.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة بمثابة مؤشر جديد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وخطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتابع عابد، أن المشروع دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ومساهمة قوية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف رئيس نقل النواب، أن صفقة رأس الحكمة تتضمن استثمارات ضخمة من الجانب الإماراتي، مما تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، علاوة على تنمية منطقة رأس الحكمة وجعلها مركزا اقتصاديا وسياسيا هاما.

ولفت إلى أن صفقة رأس الحكمة تُؤكّد على عمق العلاقات المصرية الإماراتية، كما تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وتحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين.

وأشار إلى التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، الدعم المتبادل بين مصر والإمارات في مختلف المواقف، علاوة على التوافق في الرؤى والأهداف بين البلدين.

وأكد عابد، أن مشروع رأس الحكمة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إنجاز كبير ضخم وسيحقق العديد من المكاسب المتعددة والكبيرة للإقتصاد الوطني ويعد بمثابة شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى ونقطة تحول فارقة فى الاقتصاد الوطنى وبداية لإنفراجة اقتصاديه كبيرة لمواجهة جميع التحديات وفرصة كبيرة لخلق فرص استثمارية لدعم الاقتصاد الوطني

وأوضح أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، فضلا عن ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى.