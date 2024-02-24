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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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 أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي.

كما وجه الوزير مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.

جاء ذلك خلال اجتماعا اليوم مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وقيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض الآليات التنظيمية، والإجراءات المتبعة في إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيز العملية التعليمية وضمان حسن سير العام الدراسي.

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