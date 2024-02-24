احذر من استخدام الأواني البلاستيكية في الميكروويف

يلجأ الكثير من ربات البيوت الي الميكروويف لتحضير وجبات سريعة عند الضرورة أو تسخين الطعام بشكل سريع وبالرغم من أن هذا الأسلوب جيد، إلا أن هناك عادة واحدة يمكن أن تكون خطيرة على صحتنا، وهى استخدام الأوانى البلاستيك في الميكروويف.

حيث أوضح الدكتور سوراب سيثي، طبيب الجهاز الهضمي في جامعة هارفارد الأمريكية إن تجهيز الطعام في الميكروويف في أواني بلاستيكية يمكن أن يؤدي إلى التلوث، مؤكدا: أنه يفضل استعمال الأوعية الزجاجية عند طهي الطعام في الميكروويف.

وأشار إن خطر وضع الطعام في الميكروويف يعتمد على نوع الاناء الذي يوجد به الطعام، حيث تحتوي الكثير من المواد البلاستيكية على مركبات تعطل الهرمونات مثل مادة BPA، والتي يمكن أن تلوث طعامك عند تسخينها.

حيث يعرف BPA باسم ثنائي الفينول A وهو مادة كيميائية مهمة تؤدي إلى اختلال الغدد الصماء.

وهناك قلق متزايد بخصوص الآثار الصحية المحتملة لـ BPA على الدماغ وغدة البروستاتا لدى الأطفال والرضع.

كما أشارت الأبحاث إلى وجود صلة محتملة بين مادة BPA وزيادة ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الدكتورة شيلا ساتيانارايانا، أستاذة طب الأطفال بجامعة واشنطن، في حديثها إلى Science Line: "كانت هناك الكثير من الأبحاث التي توضح بأن تسخين السوائل أو الأطعمة في المواد البلاستيكية التي تتكون من هذه المواد الكيميائية سيزيد بالتأكيد من تعرضك لها ولهذا السبب لا ننصح بتجهيز المواد البلاستيكية في الميكروويف.

وأضاف "تنتج الموجات الدقيقة إشعاعات غير مؤينة، مثل الهاتف المحمول، مما يعني أنها لا تملك طاقة كافية لتأين الذرات أو الجزيئات."

في الأصل، هذا النوع من الإشعاع ليس قويا بما يكفي للتأثير بشكل مباشر على بنية الذرات أو إتلاف الحمض النووي ، مما يعني أنه غير مضر للإنسان.

ومع ذلك، فإن التعرض لدرجة عالية من الإشعاع غير المؤين يمكن أن يكون خطيرا، ولكن هذا لا ينطبق إلا على الأشخاص في مكان العمل الذين يعملون على مصادر كبيرة من أجهزة وأدوات الإشعاع غير المؤين.

وأوضح الدكتور سيثي: " تشير الأبحاث إلى أن الميكروويف يحتفظ بالعناصر الغذائية بشكل جيد، وغالبا ما يكون أفضل من طرق مثل القلي".