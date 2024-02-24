بالصور.. وزير التعليم يفتتح مدرسة المساعي الإعدادية بشبين الكوم

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة (بنات) التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بعد اجراء الصيانة الكاملة لها من إحلال وتجديد.

وقد رافق الوزير والمحافظ، أثناء الافتتاح، محمد موسى نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، والاستاذة وفاء صبحي مدير فرع الأبنية التعليمية بالمنوفية، والأستاذة ثريا منصور مدير عام الإدارة، ونهى عبد الباقي مديرة المدرسة من خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة..الدفعة الأولى"، والقيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد شهد الوزير والمحافظ عرضًا فنيًا لطالبات المدرسة، كما تفقدا المدرسة والتى يبلغ عدد فصولها ١٦ فصلًا، وتضم عدد ٨٦٦ طالبة، كما تضم المدرسة معملًا للوسائط، ومكتبة ومسرح.