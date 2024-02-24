ضبط 112 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

واصلت مديرية الطب البيطرى في دمياط حملاتها على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامةالمواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزيرالزراعة واللواء دكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات والدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزار والمطاعم .

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بضبط ١١٢ كيلو جرام من اللحوم البلدية ،المصنعات اواللحوم المستوردة والكبدة المستوردة وعجينة الحوارشي وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمى .

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

وبالنسبة للأسواق تم تحرير ٥٤٥ محضراً خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، بيع سلع منتهية الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، وعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة تموينية مكبرة بحضور دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء ومجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة والدكتورة دينا العيسوي مديرية الطب البيطري والدكتور محمد أيمن الشحات مديرية الصحة .

تم شن اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها كما تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات حيث يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .