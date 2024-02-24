بالصور.. وزير التعليم يتفقد مدرسة الجيل الجديد الدولية بالمنوفية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم يرافقه اللواء إبراهيم أبو لمون محافظ المنوفية مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم والمقامة علي مساحة 5200م2 بإجمالي عدد طلاب 1224 طالب وطالبة بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وأشار المحافظ إلى أن مدرسة الجيل الجديد الدولية تعد أول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية والاستفادة من الأصول الغير مستغلة بالمحافظة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن المدرسة تقام علي أرض فضاء أملاك دولة غير مستغلة بنظام حق الانتفاع بعائد استثماري بما يتجاوز ( مليار و600 مليون جنيه) ويتزايد تصاعديا طول مدة حق الانتفاع، مؤكداً حرصه علي التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم بما يخدم أهداف العملية التعليمية بالمحافظة وتقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والمبادرات التي تساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة مستوياتها، هذا وقد تم إهداء المحافظ والوزير درع المدرسة تقديراً لجهودهم المبذولة في النهوض بالقطاع التعليمي .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الوزارة تولى اهتماما كبيراً بتطوير التعليم كما ونوعاً كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة للارتقاء بالتعليم ، لافتاً إلى أن افتتاح المدارس الجديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم على الجودة وبيئة تعلم محفزة للطلاب بما يساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب وذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة في تطوير التعليم ومخرجاته بما يتماشى مع الأنظمة العالمية ، مشيراً إلي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مناخ التعليم والمتابعة المستمرة لخطط تطوير العملية التعليمية بجميع مراحلها بالمحافظات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة ، مشيراً إلى أن المدارس الدولية تقدم نموذجاً تعليمياً متميزاً لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة للمنظومة التعليمية وتقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بالقطاع التعليمي لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن المنوفية تتميز بأعلى نسبة تعليم على مستوى محافظات الجمهورية ، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية وذلك من خلال تنفيذ خطة طموحة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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