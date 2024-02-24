ضبط عاطلين وسيدة بحوزتهم 7 آلاف قرص مخدر وكيلو ونصف حشيش بعين شمس والمطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطلين وسيدة بحوزتهم 7 آلاف قرص مخدر وكيلو ونصف حشيش بعين شمس والمطرية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل، سيدة- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (7 ألاف قرص مخدر ) .

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته ( بندقية خرطوش– فرد خرطوش- عدد من الطلقات – كمية لمخدر البودر الخام – كمية من البودر المخدر - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 2 ميزان حساس – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابه العامه التحقيقات.

