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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين وسيدة بحوزتهم 7 آلاف قرص مخدر وكيلو ونصف حشيش بعين شمس والمطرية

المتهمين
المتهمين
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطلين وسيدة بحوزتهم 7 آلاف قرص مخدر وكيلو ونصف حشيش بعين شمس والمطرية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل، سيدة- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (7 ألاف قرص مخدر ) .

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته ( بندقية خرطوش– فرد خرطوش- عدد من الطلقات – كمية لمخدر البودر الخام – كمية من البودر المخدر - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 2 ميزان حساس – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابه العامه التحقيقات.
 

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