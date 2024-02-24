رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بليلة النصف من شعبان

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بليلة النصف من شعبان . داعيا الله عز وجل أن يُعيدها عليه بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقه لما فيه الخير للوطن الغالي مصر ، مؤكدا على تجديد العهد بالمضي قدماً نحو تحقيق الرخاء و البناء لمصرنا الجديدة .

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة لمنسوبي الجامعة والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، سائلاً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس وعلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ظل قيادته الرشيدة .