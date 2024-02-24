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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بإتجاه مساكن دمو، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وتبين أنه وقع بجوار محطة القطار الجديدة، وأسفر عن إصابة 5، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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