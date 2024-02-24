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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التصريح بدفن شاب سقط من الطابق الخامس بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر طلب تحريات المباحث في مصرع شاب من الطابق الخامس بمدينة نصر.

كما امرت بدفن جثته عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.


وكشفت مناظرة النيابة أن المجني عليه توفي نتيجة كسر في الجمجمة ،و نزيف دموي وكسور في أنحاء جسده تسببت الي الوفاه .

وكان شاب لقي مصرعه سقط من الطابق الخامس بعقار سكنى فى ظروف غامضة مدينة نصر.

تلقت اجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب من علو وتوفي في الحال  أثناء محاولته سرقة الشقة بدائرة القسم.
 

وبالانتقال لمحل الواقعة تم التاكد من صحة البلاغ وتبين سقوط  شاب من الطابق الخامس أثناء سرقته  شقة سكنية وتم نقل جثة الشاب للمشرحة وتوالت النيابة للتحقيقات  .

مناظرة النيابة مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بمدينة نصر