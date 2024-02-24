فلسطين.. آليات الاحتلال تقتحم قرية التوانة جنوب الخليل بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بعدد من الآليات العسكرية قرية التوانة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة في مدينة قلقيلية، وانتشرت الجنود في الشوارع خلال الاقتحام، ونشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية داخل المدينة، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية عربونة شمال شرق ‎مدينة جنين.

وأمس الجمعة، اعتدى عدد من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، على مجموعة شبان فلسطينيين بالضرب، كما استولوا على سيارتهم ونقلوها بواسطة شاحنة كبيرة إلى إحدى المستعمرات القريبة من مسافر يطا جنوب الخليل.