اليوم.. النطق بالحكم على الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة السبّ والقذف

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى المقامة ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة التشهير وسب المنتج محمد الشاعر.

كان قد كشف محامى المنتج محمد الشاعر، أن النائب العام أمر بإحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير؛ لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتى أقامها موكله ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.



كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة إنستجرام عقب انتشار الفيديو.

وقال محامي المجني عليه في بيان صحفي، إن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا فى الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، فاستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب؛ لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعلله أصابتها بالكورونا، فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية.

وأضاف أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.