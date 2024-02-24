لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات على جبل بلاط وأطراف بلدة زبقين

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الجمعة، 3 غارات على جبل بلاط وأطراف بلدة زبقين في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تنفذه عدة غارات جوية بطائرات مقاتلة على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، يوم الخميس الماضي، وأوضح أن الأهداف، كانت مبنى في مارون الراس وغارة على كفركلا مستهدفة البنية التحتية لمواقع تابعة لحزب الله ، كما نفذ قصفًا على مواقع إطلاق صواريخ جنوب لبنان بالمدفعية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب الله اللبناني أطلق صاروخين مضادين للدبابات على شمال إسرائيل، وأوضح أن أحد الصاروخين استهدف منزلًا في يوفال وأصاب الصاروخ الثاني منطقة مفتوحة قرب كريات شمونة.