شعبة السيارات توضح تأثير صفقة «رأس الحكمة» على الأسعار في مصر

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقيع صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة بشراكة مصرية إماراتية، سيكون لها تأثير إيجابي على كافة القطاعات بما فيها قطاع السيارات.

وأضاف «زيتون» لـ«البوابة نيوز»، أن هذه الصفقة ستؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق الموازية، وبالتالي ستؤثر على أسعار السيارات في السوق المحلية.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن انخفاض الدولار بالسوق السوداء سيؤدي أولا إلى تراجع "الأوفر برايس" على السيارات سواء الاقتصادية أو الأعلى منها، وكذلك قد تؤدي إلى ثبات الأسعار أو زيادتها بقيمة قليلة عكس ما كان يحدث في السابق.

وذكر زيتون، أن انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري يعتمد على فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء والمستوردين وتوفير الدولار في البنوك لاستخدامه في عمليات الاستيراد.

وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن قطاع السيارات سيكون من آخر القطاعات التي ستسفيد من دولارات مشروع رأس الحكمة، هي أن العائد سيتوجه إلى قطاعات التغذية والسلع الأساسية، ومن ثم يأتي قطاع السيارات.