سيارة مسرعة تنهي حياة شقيقتين دهسا في كرداسة

لقيت سيدتان مصرعهما دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء محاولتهن عبور الطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة سيدتين شقيقتين أصل إقامتهما منطقة الهرم، عبور الطريق صدمتهن سيارة ملاكي قيادة طالب، مما تسبب في مصرعهن جري نقل جثامين المتوفيتين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.