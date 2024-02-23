طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم ونيدفيد في مباراة ميدياما

كشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي طبيعة إصابة ثنائي الفريق ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد في مباراة ميدياما الغاني التي أقيمت اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حقق الأهلي الفوز على ميدياما بهدف حسين الشحات ليضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خرج ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد في الشوط الثاني من المباراة بعد تعرضهما للإصابة.

وقال طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم اشتكي من آلام في العضلة الخلفية وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة.

وأضاف طبيب الأهلي أن كريم نيدفيد اشتكي من شد في عضلة السمانة حلال اللقاء وهو سبب خروجه.