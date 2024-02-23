ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

سفير هاييتي لدى منظمة الدول الأمريكية يستقيل من منصبه

هاييتي
هاييتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ليون شارل الممثل الدائم لجمهورية هاييتي في منظمة الدول الأمريكية استقالته من منصبه، وذلك عقب اتهامه في مقتل الرئيس السابق للبلاد جوفينيل مويس.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة، أنه تم توجيه تهم بالقتل ومحاولة قتل والتآمر ضد الأمن الداخلي للدولة إلى شارل الذي كان قائدا للشرطة الوطنية في هاييتي في يوليو عام 2021 عندما اقتحمت مجموعة من المسلحين المجمع الرئاسي وقتلوا الرئيس.

وقال شارل إنه استقال من منصبه حتى يمكنه الدفاع عن نفسه بحرية ضد التهم الموجهة إليه والتي وصفها بأنها "مدفوعة سياسيا".

هاييتي سفير منظمة الدول الأمريكية جوفينيل مويس