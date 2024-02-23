سفير هاييتي لدى منظمة الدول الأمريكية يستقيل من منصبه

أعلن ليون شارل الممثل الدائم لجمهورية هاييتي في منظمة الدول الأمريكية استقالته من منصبه، وذلك عقب اتهامه في مقتل الرئيس السابق للبلاد جوفينيل مويس.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة، أنه تم توجيه تهم بالقتل ومحاولة قتل والتآمر ضد الأمن الداخلي للدولة إلى شارل الذي كان قائدا للشرطة الوطنية في هاييتي في يوليو عام 2021 عندما اقتحمت مجموعة من المسلحين المجمع الرئاسي وقتلوا الرئيس.

وقال شارل إنه استقال من منصبه حتى يمكنه الدفاع عن نفسه بحرية ضد التهم الموجهة إليه والتي وصفها بأنها "مدفوعة سياسيا".