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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تعرف علي أحداث وفاة القديسة أليصابات أم يوحنا المعمدان

ارشيف
ارشيف
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في مثل هذا اليوم تنيحت الصديقة البارة أليصابات أم يوحنا المعمدان . وقد وُلدت هذه القديسة بأورشليم من أب بار اسمه متثات من سبط لاوي من بيت هارون ، واسم أمها صوفية . وكان لمتثات هذا ثلاث بنات :-


اسم الكبرى مريم وهي أم سالومي التي اهتمت بالسيدة العذراء مريم أثناء الميلاد البتولي واسم الثانية صوفية وهي أم القديسة أليصابات والدة يوحنا المعمدان .


أما الصغرى فهي القديسة حَنَّة والدة السيدة العذراء مريم أم مخلصنا فبهذا تكون  سالومي وأليصابات والسيدة العذراء مريم بنات خالات .
 

 

فلما تزوج القديس زكريا الكاهن بالقديسة أليصابات ، سار الاثنان بالبر والقداسة أمام الله كما يقول البشير عنهما " وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم " وكانت هذه البارة عاقرًا .

 

 فداومت مع بعلها علي الطلبة إلى الله فرزقهما القديس يوحنا الصابغ . وقد تباطأ الله تعالي عن أجابتهما سريعا لكي يكمل الوقت الذي تحبل فيه العذراء مريم بكلمة الله . 

 


إذ أنه لما تقدم الاثنان في العمر ، أرسل الله ملاكه جبرائيل إلى زكريا فبشره بحبل أليصابات بيوحنا ، وأعلمه بما سيكون من أمر هذا القديس . 
 

 

و عندما زارت السيدة العذراء مريم القديسة أليصابات لتبارك لها علي ثمر بطنها ، تهلل القديس يوحنا وهو جنين في بطن أمه وامتلأت أليصابات من النعمة وعندما  ولدت يوحنا زال العار عنها وعن عشيرتها وعندما  أكملت أيامها بالبر والطهارة والعفاف توفت  بسلام . 

 

 

 

أقباط أقباط الإرثوذكس