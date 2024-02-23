أنشطة وفعاليات متنوعة لجامعة طيبة التكنولوجية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم التكنولوجي يُعد أحد المسارات الهامة في التعليم الجامعي، مشيرًا إلى متابعة الوزارة لتطبيق الجامعات التكنولوجية أحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية متميزة، بجانب الاهتمام بالأنشطة الطلابية.

وفي هذا الإطار، نفذت جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين، العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريبات العملية، خلال العام الجامعي الحالي 2023/2024.



وقامت الجامعة بإنشاء العديد من المراكز المتخصصة، مثل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، كما بدأ العمل في عدد من الوحدات والمراكز مثل (حقوق الإنسان، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ووحدة القياس والتقويم، ومركز دعم وتأهيل ذوي الإعاقة، ووحدة إدارة الأزمات والكوارث)، بالإضافة إلى بدء الدراسة لأول مرة في برنامج الأغذية والمشروبات بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

كما وقعت الجامعة العديد من برتوكولات التعاون، ومنها (فندق شتيجنبرجر الأقصر، ومنظمة إيناكتس مصر)، لتبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل وتوفير تدريبات عملية للطلاب، كما نظمت الجامعة أكثر من 18 زيارة علمية ميدانية للطلاب وذلك للعديد من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة والسفر المُرتبطة بتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وتكنولوجيا الأغذية والمشروبات، والمؤسسات الصناعية والغذائية المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الصناعات الخشبية، فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للطلاب.

وشاركت الجامعة بالعديد من الأبحاث العلمية، والتي نُشرت في عدد من المجلات العلمية الدولية والمحلية، كما نظمت حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان، ودوري لكرة القدم الخماسية، ومسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، كما حصل طلاب الجامعة على ثلاثة مراكز متقدمة في المهرجان الرياضي لطلاب المعاهد المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج تدريبي بمعهد إعداد القادة، كما شاركت الجامعة في مهرجان إبداع ومسابقة حافز الابتكار ومسابقة الشركات الناشئة التابعة لصندوق رعاية المُبتكرين والموهوبين، كما تستعد الجامعة لإعداد لمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني المُقرر انعقاده خلال الفترة من 27 - 29 فبراير الجاري.

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