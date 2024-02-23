حزب الاتحاد: مصر ستحقق العديد من المكاسب وراء الصفقة الاستثمارية الكبرى

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مصر ستحقق العديد من المكاسب وراء الصفقة الاستثمارية الكبرى التي سيتم الاعلان عن تفاصيلها، اليوم الجمعة، موضحا ان مصر مكان آمن وبيئة خصبة للاستثمارات.

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن نجاح الدولة المصرية في هذه الصفقة الاستثمارية الكبيرة، تعكس ثقة المؤسسات الكبرى في العالم تجاه مصر، لافتا الى ان الدولة المصرية بعد تنفيذ أماكن ومدن ومشروعات جديدة، اصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

وتابع أن الصفقة الكبرى ستسهم في تحقيق انفراجة في العملة الصعبة لمصر، بالإضافة إلى أنها ستؤثر بشكل إيجابي على المواطن؛ من خلال توفير السلع في السوق بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أن الصفقة الاستثمارية يجب أن توصف بالتاريخية، لكونها تعزز إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.