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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

نقيب المهندسيين يدلي بصوته بانتخابات التجديد النصفي

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وصل منذ قليل المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقر الانتخابات باستاد القاهرة، صباح اليوم للادلاء بصوته الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة .

و تُجرى اليوم، انتخابات نقابة المهندسين من 10 صباحًا حتى 7 مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

انتخابات المهندسين نقابة المهندسين