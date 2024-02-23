نقيب المهندسيين يدلي بصوته بانتخابات التجديد النصفي

وصل منذ قليل المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقر الانتخابات باستاد القاهرة، صباح اليوم للادلاء بصوته الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة .

و تُجرى اليوم، انتخابات نقابة المهندسين من 10 صباحًا حتى 7 مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.