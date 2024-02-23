رئيس اتحاد الميني فوتبول: البطولة العربية تجمع الأشقاء العرب في وطنهم الثاني مصر

أعرب أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة "عن سعادتة الكبيرة باستضافة مصر الكنانة أرض النيل والأهرامات للبطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول "مصر 2024" ، مؤكدا أن البطولة العربية للميني فوتبول هي تجمع للأشقاء في وطنهم الثاني مصر.



وقال يشارك في البطولة منتخبات مصر ولبنان وتونس والصومال وليبيا ، وتختتم البطولة يوم الأبعاء 28 فبراير .



وأضاف سمير :"يسجل التاريخ صفحة جديدة في سجلات الاتحاد المصري للميني فوتبول ، الإتحاد الذي ولد كبيرا ، وهذا بإستضافة مصر للبطولة العربية الأولي للمنتخبات ".َ



وإستطرد أحمد سمير فخور بتأسيسي الإتحاد المصري للميني فوتبول وإدخال هذة الرياضة إلى بلدي الحبيب مصر بعد عودتي كأحد الطيور المهاجرة العائدة إلى أرض الوطن، وتحقيق حلمي في بلدي .



وتابع سمير :" أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفناح السيسي الذي أعطى المصريين بالخارج حقهم ودمجهم في الحياة المصرية للمساهمة في بناء مصر المستقبل ، فمصر لكل المصريين أبناء نسيج وطني واحد مصريين بالداخل ومصريين بالخارج مسلمين وأقباط، و شكرا الوزير الدكتور أشرف صبحي، و الحمد الله تتوالى النجاحات محليا ودوليا بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية بنيجيريا 2021 والمركز الرابع علي العالم لمنتخب مصر للسيدات في كأس العالم بأوكرانيا والمركز الرابع علي العالم للشباب تحت 23 سنه في كأس العالم بأوكرانيا 2021 ، ومحليا يواصل قطار الميني فوتبول للموسم الرابع علي التوالي نجاحه وإنطلاقه من محطة إلى محطة بأربع مواسم متتالية دوري ممتاز رجال و أربع مواسم متتالية كأس مصر ، وثلاثة مواسم دوري ممتاز سيدات وثلاثة مواسم بطولات للناشئين تحت 17 سنه وتحت 15 سنة وبراعم تحت 13 سنة وتحت 11 سنة وتحت تسعة سنوات ، وإنتشار للعبة في كل المحافظات المصرية من الإسكندرية وحتى حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية في سيوة والنوبة وشمال سيناء وحلايب وشلاتين والوادي الجديد .. ما يؤكد ان مصر قريبة من شبابها في كل ربوع الوطن وكذلك إطلاق الميني فوتبول لذوي الهمم من محافظة سوهاج في ظل الإهتمام الكبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر المستقبل ".



واختتم رئيس الإتحادين العربي والمصري للميني فوتبول حديثة متمنيا التوفيق لكل أسرة الميني فوتبول العربية ، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر.