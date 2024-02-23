نجاة شقيقة المخرج محمد سامي وابنته من حادث سير خلال عودتهما من المطار

اعلن والد المخرج محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " تعرض ابنة المخرج محمد سامي، وشقيقته ريم، لحادث سير خلال الساعات الماضية، أثناء عودتهما من المطار، مما أدى إلى تحطيم السيارة، وإصابة ابنة محمد سامي بـ رضوض في رأسها.

حيث نشر سامي عبد العزيز، والد محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، صورة سيارة محطمة، وعلق عليها قائلًا: اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة على ما أكرمتني به، بنجاة ابنتي وحفيدتي، من حادث عند عودتها من المطار ، حيث قام السائق، الذي يحمل الحقائب بصدم السيارة التي يركبونها من الخلف، وأحدث بحفيدتي رضوضا في رأسها، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

ولم تعلن حتى الان تصريحات عن الحادث من المخرج محمد سامي عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.