استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

الجمعة 23/فبراير/2024 - 09:17 ص

استقرت أسعار الذهب داخل السوق المصرية اليوم الجمعة بعد تراجعه أمس الخميس بمقدار 100 جنيه لسعر الجرام الواحد من المشغولات الذهبية.

وفى محلات الصاغة بلغ متوسط الأسعار 3450 جنيها للبيع و 3480 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر عيار 21 وعيار 18 حوالي 2951 جنيها للبيع و 2982 جنيها للشراء و أوقية الذهب 2029 دولارا للبيع و 2030 دولارا للشراء.

سجل سعر عيار 24 حوالي 3942 جنيها للبيع و 3977 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 2306 جنيهات للبيع و 2326 جنيها للشراء و الجنيه الذهب نحو 27.6 ألف جنيه للبيع و 27.84 ألف جنيه للشراء.