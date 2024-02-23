ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الذهب داخل السوق المصرية اليوم الجمعة بعد تراجعه أمس الخميس  بمقدار 100 جنيه لسعر الجرام الواحد من المشغولات الذهبية.

وفى محلات الصاغة بلغ  متوسط الأسعار  3450 جنيها للبيع و 3480 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر عيار 21 وعيار 18 حوالي 2951 جنيها للبيع و 2982 جنيها للشراء و أوقية الذهب 2029 دولارا للبيع و 2030 دولارا للشراء.

سجل سعر عيار 24 حوالي 3942 جنيها للبيع و 3977 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 2306 جنيهات للبيع و 2326 جنيها للشراء و الجنيه الذهب نحو 27.6 ألف جنيه للبيع و 27.84 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم استقرار أسعار الذهب محلات الصاغة عيار 21 سعر عيار 21