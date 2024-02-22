دوري أبطال آسيا.. حجازي يقود اتحاد جدة أمام نافباخور

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازى لاعب المنتخب الوطنى، عن تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نافباخور الأوزبكي، مساء اليوم، وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة" باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت في أوزبكستان بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويتواجد فى تشكيل الاتحاد أحمد حجازي، ليقود خط الدفاع، فيما يقود الفرنسي كريم بنزيما خط الهجوم.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي - سعد الموسى - حسن كادش - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: أحمد الغامدي - عبدالرزاق حمدالله- كريم بنزيما.



