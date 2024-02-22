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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عامر حسين يرد بالأرقام.. 5 شهور توقف بسبب المنتخب والأهلي والبطولات الأفريقية

عامر حسين
عامر حسين
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كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات أن كثرة التوقفات للدوري تعود بسبب الارتباطات الدولية الخاصة بالمنتخب والفرق.

وأكد عامر حسين أن هناك من ينتقد الدوري و اتحاد الكرة و رابطة الأندية بدون معلومة ، وأنه بالأرقام فترة التوقف خلال الموسم الحالي فقط تصل إلى ما يقارب من 5 إلى 6 أشهر إيقاف بسبب إرتباطات المنتخب و الأندية وهي كالتالي:

- 95 يومًا توقفات للمنتخب بسبب كأس الأمم الأفريقية و التوقفات الرسمية الخاصة بتصفيات كأس العالم وتصفيات أمم أفريقيا.
- توقف 15 يومًا للأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية .
- توقف 25 يومًا للأهلي بسبب المشاركة في الدوري الأفريقي .
- إيقاف 70 يومًا لمشاركة الفرق الأربعة في دوري الأبطال الأفريقي و الكونفدرالية ووصولهم إلى الأدوار النهائية.
- إيقاف الدوري للسوبر الرباعي.
- وجود 4 سيارات VAR وبالتالي من الصعب لعب أكثر من 4 مباريات في اليوم.

عامر حسين إدارة المسابقات اتحاد الكرة رابطة الأندية