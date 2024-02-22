عامر حسين يرد بالأرقام.. 5 شهور توقف بسبب المنتخب والأهلي والبطولات الأفريقية

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات أن كثرة التوقفات للدوري تعود بسبب الارتباطات الدولية الخاصة بالمنتخب والفرق.

وأكد عامر حسين أن هناك من ينتقد الدوري و اتحاد الكرة و رابطة الأندية بدون معلومة ، وأنه بالأرقام فترة التوقف خلال الموسم الحالي فقط تصل إلى ما يقارب من 5 إلى 6 أشهر إيقاف بسبب إرتباطات المنتخب و الأندية وهي كالتالي:

- 95 يومًا توقفات للمنتخب بسبب كأس الأمم الأفريقية و التوقفات الرسمية الخاصة بتصفيات كأس العالم وتصفيات أمم أفريقيا.

- توقف 15 يومًا للأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية .

- توقف 25 يومًا للأهلي بسبب المشاركة في الدوري الأفريقي .

- إيقاف 70 يومًا لمشاركة الفرق الأربعة في دوري الأبطال الأفريقي و الكونفدرالية ووصولهم إلى الأدوار النهائية.

- إيقاف الدوري للسوبر الرباعي.

- وجود 4 سيارات VAR وبالتالي من الصعب لعب أكثر من 4 مباريات في اليوم.